14 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 07:02 — REGNUM Рязанский арбитраж 27 декабря 2021 года начнёт рассматривать важный иск от управления Росприроднадзора к ООО «Завод Техно», к которому есть многочисленные претензии по линии экологии. По цепочке юрлиц предприятие корнями уходит на Кипр и связано с двумя долларовыми миллиардерами. Через суд заводу, имеющему активы в восьми регионах, пытаются запретить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Выбросы Иван Шилов © ИА REGNUM

Судебные споры с Росприроднадзором

В конце ноября 2021 года Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в рязанский арбитраж с иском к ООО «Завод Техно» — производителю минеральных тепло‑ и звукоизоляционных материалов и изделий.

Пока известно лишь, что речь идёт «о прекращении действия разрешения № 0060/17 на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) от 27.10.2017 года». Телеграм-канал «Выводы на чистоту» пишет, что завод «изрядно достал вонью весь город».

27 декабря по делу запланировано предварительное заседание.

Судя по базе арбитража, это не единственные претензии ведомства к ООО.

В 2021 году предприятие в арбитраже Рязанской области пыталось оспорить четыре постановления о назначении административного наказания от октября 2021 года. Все иски были возвращены судами с указанием, что не подсудны арбитражу.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время посещения ООО «Завод Техно» в Рязани Mineconom.ryazangov.ru

В разные годы претензии у Росприроднадзора были и к филиалам завода. Так, Приамурское межрегиональное управление выписало хабаровскому филиалу ООО предписание, которое тот попытался оспорить в суде, но неудачно. Решение первой инстанции на сегодня обжалуется.

Как следует из материалов этого спора, в марте 2021 года ведомство планово проверило ООО на предмет соблюдения обязательных требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Тогда были выявлены многочисленные нарушения.

«Проверкой установлено, что общество эксплуатирует трубы рекуператора, камеры волокоосаждения, трубы газохода и трубы котельной без установок очистки газов и выбросов неочищенных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Паспорта, которые ведутся в соответствии с правилами эксплуатации установок очистки газа, у предприятия отсутствуют», — отмечается в материалах суда.

В 2017 году к административной ответственности привлекали и филиал завода в Татарии, оштрафовав на 40 тыс. рублей за осуществление деятельности по обработке и утилизации отходов IV класса опасности без специального разрешения. А в 2014 году его же привлекал к ответственности и Роспотребнадзор.

ООО «Завод Техно» в г. Заинск (Татария) Tatarstan.ru

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Завод Техно» начиная с 2015 года проверяли почти 80 раз, из которых 22 проверки — за 2020−2021 годы. Из общего числа проверок 36 были внеплановыми. В ходе надзорных мероприятий у ООО было выявлено 39 нарушений. Часть претензий касалась именно выбросов.

О фигуранте и бенефициарах

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Завод Техно» было создано в августе 2004 года. Среднесписочная численность работников на начало 2021 года превышает 1,8 тыс. человек. Уставный капитал — 2 200 600 000 рублей. Гендиректор — Василий Ткачев.

Завод, помимо филиалов, с 2021 года имеет также в своём бизнес-портфеле два новых предприятия — ООО «Завод Техно Северо-Запад» в Ленобласти и такое же предприятие в Новгородской области. Одно создано в июле, второе — в ноябре 2021 года.

Владельцами ООО «Завод Техно» являются московское ООО «Инвест-кровля» с долей 99,97% и рязанское ООО «Управление КВ» (подконтрольно всё той же «Инвест-кровле»).

Компания «Инвест-кровля», созданная в 2002 году, на 99,99% принадлежит кипрской фирме «ГИБ-ППК Лимитед» (GIB-PPK Limited). Из отчётности ООО «Инвест-кровля» за 2020 год следует, что к лицам, которые через третьи юрлица имеют возможность контролировать общество, относятся Сергей Колесников и Игорь Рыбаков. Оба — ключевые фигуры группы «Технониколь».

Экологическая проверка ООО «ТехноНиколь-Выборг» Eco.lenobl.ru

Из открытых источников известно, что Рыбаков — уроженец Челябинской области. В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» занимает 70-е место с состоянием 2000 млн долларов США. Колесников — уроженец Ульяновска, также входит в рейтинг миллиардеров, но находится на 69-м месте.

Удивительно, такое огромное предприятие, а природоохранное законодательство не чтит? Вряд ли в той же Германии, где у группы есть площадка, возможно было бы подобное, как в Рязани. Теперь дело за решением судьи.

Между тем если заводу прекратят действие разрешения на выбросы, сможет ли он продолжить работу?