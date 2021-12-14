Пекин, , 04:51 — REGNUM Новые кредиты Китая, исчисляемые в юанях, составили 1,27 трлн юаней (около $200 млрд) в прошлом месяце, что на 160,5 млрд юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.

Юань Cnbc.com

Широкий показатель денежной массы М2, который охватывает наличные деньги в обращении и все депозиты, увеличился на 8,5% в годовом исчислении до 235,6 трлн юаней в конце ноября, по данным Народного банка Китая. Темпы роста были на 0,2 процентных пункта ниже показателя, наблюдавшегося в конце октября, и на 2,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Индекс M1, который охватывает наличные деньги в обращении плюс депозиты до востребования, в конце ноября составлял 63,75 трлн юаней. Он вырос на 3% в годовом исчислении. M0 или количество наличных денег в обращении, выросло на 7,2% по сравнению с прошлым годом до 8,74 трлн юаней в конце прошлого месяца.