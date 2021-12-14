Кемерово, , 04:51 — REGNUM Нужно тщательно проанализировать причины аварии на шахте «Листвяжная», чтобы не допустить подобных трагедий и улучшить меры безопасности. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время заседания Госсовета по направлению «Энергетика», на котором обсуждалась безопасность на угледобывающих предприятиях.

Шахта gexters

«Мы сделали всё для того, чтобы поднять тела всех погибших на поверхность. Это было очень важно для родственников, для всех нас. Была развернута масштабная операция. Хочу поблагодарить МЧС, правительство РФ, правительственные комиссии и прокуратуру за помощь и сотрудничество в работе с последствиями этой аварии. Следующий этап — проанализировать ситуацию, чтобы улучшить меры безопасности на шахтах и не допустить повторения таких трагедий», — сказал Цивилёв.

Он отметил, что меры безопасности должны быть сбалансированными, чтобы не снижать эффективность угольной отрасли, но при этом максимально исключить риски для горняков.