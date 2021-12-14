Свободный, Амурская область, , 04:49 — REGNUM Заместителя руководителя администрации города Свободный в Амурской области подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он похитил из бюджета 3,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Деньги были выведены из бюджета во время заключения контракта на поставку остановок, которые приобрели по завышенной стоимости. Следствие предполагает, что замглавы города вступил в сговор с директором компании ООО «Мастер Плюс», и остановки были куплены по 295 тыс. за штуку при цене в 195 тыс. Всего МКП «Дорожник» купило 33 автобусных остановки по завышенной цене.

«Директор МКП «Дорожник», введенный в заблуждение, подписал, счет на оплату и товарную накладную о приемке работ и распорядился произвести оплату. В результате умышленных преступных действий указанных лиц путем обмана с использованием служебного положения, было совершено хищение бюджетных денежных средств в сумме 3,3 млн. рублей», — отметили в прокуратуре.

В отношении заместителя руководителя мэрии Свободного и директора ООО «Мастер Плюс» возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально уголовное дело было возбуждено в отношении директора предприятия «Дорожник» и по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Предполагалось, что компания поставила администрации города Свободный 26 остановочных комплексов без конкурса и по завышенным ценам.