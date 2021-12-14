Пекин, 14 декабря, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Программа подбора персонала, разработанная специально для интегрированных СМИ, направленная на организацию связи между работодателями и выпускниками колледжей, была запущена Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Chris Price Рынок

Программа в ее третьем издании была инициирована компанией China Media Group в сотрудничестве с органами власти, занимающимися вопросами образования, науки и техники, трудовых ресурсов и государственных активов, а также Центральным комитетом Коммунистического союза молодежи Китая.

Специальная ярмарка вакансий для работодателей в области углеродного пика и нейтралитета впервые является частью программы. В прошлогодних программах приняли участие более 24 000 предприятий, обеспечив более 2,35 млн рабочих мест.

Ожидается, что в 2022 году в Китае появится 10,76 млн новых выпускников университетов и колледжей, что на 1,67 млн больше, чем в этом году.