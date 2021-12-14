Благовещенск, 14 декабря 2021, 04:39 — REGNUM В Амурской области в возрасте 55 лет скончался Юрий Фургал — брат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает «Амурпресс».
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О причинах смерти не уточняется. Известно, что Юрий Фургал был предпринимателем и политиком.
Всего в многодетной семье Фургалов было десять детей, Сергей — самый младший.
В 2020 году из-за осложнений коронавируса умер 67-летний старший брат — Вячеслав Фургал. Он был депутатом Законодательного собрания Хабаровского края на освобожденной основе, сообщает «Амурпресс».
В данный момент обвиняемый в организации преступной группировки и семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере Сергей Фургал под стражей знакомится с 200 томами своего уголовного длеа.
Как сообщало ИА REGNUM, предварительное следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала окончено.