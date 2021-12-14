Урумчи, Китай, 14 декабря, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая принял 170 млн туристов с января по октябрь этого года, а его доходы от туризма за этот период достигли 129,4 млрд юаней (около $20,4 млрд), сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

По данным регионального департамента культуры и туризма, доходы от туризма за этот период выросли на 16,8% в годовом исчислении. За этот период было реализовано в общей сложности 127 финансируемых правительством проектов в области инфраструктуры культуры и туризма с общим объемом инвестиций около 9,7 млрд юаней.

«Обилие высококачественных туристических продуктов и активное развитие новых предприятий, таких как проживание в семье, эффективно способствовали росту туристического потребления», — сказал заместитель начальника регионального департамента культуры и туризма Лю Цюань.

В этом году в индустрии туризма Синьцзяна появились новые возможности и тенденции. Лю добавил, что номера с видом на звездное небо, кемпинги для самостоятельного туризма, а также различные туристические мероприятия и рынки нематериального наследия приобрели популярность среди туристов.

По данным регионального департамента культуры и туризма, в целях развития зимнего туризма в этом году в Синьцзяне будет проведено около 1500 культурных, спортивных и туристических мероприятий, связанных с туризмом.