Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Военно-воздушные силы США отстранили от службы 27 человек, которые не прошли процедуру вакцинации от COVID-19 в установленные сроки. Об этом 13 декабря сообщило агентство Associated Press.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек сообщила, что уволенные находились на первом сроке службы, никто из них не просил освобождения от вакцинации по медицинским, административным или религиозным причинам.

В агентстве отметили, что лётчики на действительной службе должны были вакцинироваться до 2 ноября — это самый ранний крайний срок среди всех родов Вооружённых сил США. К примеру, служащие в Национальной гвардии и резерве ВВС должны были вакцинироваться до 3 декабря.

Считается, что в американской армии вакцинировались 97% военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, и по 90% личного состава гвардии и резерва.

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