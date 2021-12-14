Кемерово, , 04:32 — REGNUM Вопросы сохранения жизни и здоровья на производстве — это общегосударственная задача. Они определены в качестве национальных целей развития страны. Об этом во время совещания по обеспечению законности охраны и оплаты труда в угольной отрасли заявил замгенпрокурора России Дмитрий Демешин.

В шахте Afedchenko

«Мы должны сделать всё, чтобы трагедия не повторилась ни на одном предприятии Кузбасса. Мы — мощный промышленный регион, лидеры в стране по количеству опасных промышленных объектов, поэтому основная задача по разработке дополнительных мер, связанных с промбезопасностью, ложится на Кузбасс. Совместно с другими регионами, которые заняты в добыче полезных ископаемых, мы разработаем новые правила, которые будут применяться на всей территории России», — отметил в свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Отметим, что в совещании участвовали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, руководитель Роструда Михаил Иванков, работники прокуратуры, руководители и представители федеральных и территориальных органов власти и контроля (надзора), предприятий, профсоюзных организаций Кузбасса, в режиме видеосвязи — Бурятии, Якутии, Тувы, Хакасии, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской, Новосибирской, Сахалинской областей и Чукотского АО.