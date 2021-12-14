Пекин, 14 декабря, 2021, 04:31 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен Китая, основной показатель инфляции, вырос на 2,3% в годовом исчислении в ноябре, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель был выше роста на уровне 1,5% в годовом исчислении, зафиксированного в октябре. В частности, цены на продовольствие выросли на 1,6%. Цены на свинину, основное мясо в Китае, замедлили рост до 32,7%, в то время как цены на свежие овощи выросли на 30,6% в прошлом месяце, сообщил старший статистик бюро Дун Лицзюань.

Цены на непродовольственные товары выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и на 2,4% относительно октября, добавил Дун. Согласно отчету правительства за этот год, Китай установил целевой показатель потребительской инфляции примерно на уровне 3% на 2021 год.

Данные также показали, что индекс цен производителей Китая, который измеряет стоимость товаров на заводе, вырос на 12,9% в годовом исчислении в ноябре.