Биробиджан, , 04:27 — REGNUM Глава столицы Еврейской автономии Александр Головатый не будет руководить городом в 2022 году. Он подал в отставку и уволится с 30 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря в мэрии.

Отставка Peter Miller

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Заявление об увольнении по собственному желанию Александр Головатый передал в городскую думу, в ближайшее время его рассмотрят депутаты. Следующим этапом станет проведение конкурса на должность нового мэра Биробиджана.

«Последним рабочим днем для Александра Головатого станет 30 декабря. До этой даты будет определено, кто будет исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана», — отметили в горадминистрации.

Телеграм-канал «LIVE Биробиджан» сообщил, что причиной отставки Александра Головатого стал коллапс, возникший в городе после сильного снегопада 22−24 ноября. Сроком приведения дорог и дворов в нормативное состояние было определено 6 декабря, но это поручение главы региона Ростислава Гольдштейна и прокурора ЕАО Заурбека Джахонтова не было выполнено.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Александр Головатый получил от прокуратуры представление об устранении нарушений в виде неубранного снега на улицах и во дворах и требование расчистить дороги. Надзорное ведомство также обещало проверить, достаточно ли средств было выделено на устранение последствий снегопада в Биробиджане.