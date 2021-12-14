Пекин, 14 декабря, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет стоимость товаров на заводе, вырос на 12,9% в годовом исчислении в ноябре, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель снизился по сравнению с ростом на 13,5% в годовом исчислении, зарегистрированным в октябре. Более медленный рост индекса потребительских цен в прошлом месяце был обусловлен реализацией политики по обеспечению поставок и стабилизации цен на энергоносители и сырье, включая уголь и металл, сказал старший статистик бюро Дун Лицзюань.

В месячном исчислении индекс потребительских цен Китая оставался стабильным по сравнению с показателем октября. Данные, опубликованные 9 декабря, также показали, что индекс потребительских цен Китая, основной показатель инфляции, вырос на 2,3% в годовом исчислении в ноябре.