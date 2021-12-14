Наньнин, Китай, , 04:24 — REGNUM Комплексная таможенная зона в Циньчжоу официально заработала в прибрежном городе Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

На таможне U.S. Navy

Таможенная зона приняла свою первую партию из 10 контейнеровозов утром по местному времени 8 декабря. Являющаяся центром торговли товарами и логистическим распределительным центров, таможенная зона имеет площадь 4,56 кв км и в основном затрагивает услуги, включая логистику перевозок, международную торговлю, торговлю товарами, доставку фьючерсных контрактов и торговлю автомобилями.

В настоящее время ведется строительство центра обязательной доставки импортных фьючерсов на сырую нефть и центра сборки холодовой цепи. Глава таможни города Наньнина Ван Чжи заявил, что они будут продолжать улучшать бизнес-среду в таможенной зоне и содействовать упрощению процедур торговли и инвестиций.