Сантьяго, , 04:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане на юго-восток от острова Пасхи. Об этом 13 декабря сообщила геологическая служба США (USGS).

Землетрясение в море MonicaSP54

Подземные толчки были зафиксированы в 00:44 мск, самый густонаселённый город Вальдивия (проживает около 133 тыс. человек) находился в 1927,7 км на юго-восток от эпицентра.

Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. Информация о разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3, которое было зарегистрировано специалистами в Индонезии.

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