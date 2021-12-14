Сантьяго, 14 декабря, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане на юго-восток от острова Пасхи. Об этом 13 декабря сообщила геологическая служба США (USGS).

MonicaSP54 Землетрясение в море

Подземные толчки были зафиксированы в 00:44 мск, самый густонаселённый город Вальдивия (проживает около 133 тыс. человек) находился в 1927,7 км на юго-восток от эпицентра.

Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. Информация о разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3, которое было зарегистрировано специалистами в Индонезии.