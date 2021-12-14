Ереван, 14 декабря, 2021, 04:15 — ИА Регнум. К тридцатилетию установления дипломатических отношений между Россией и Арменией будет подготовлена широкая программа мероприятий, заявил 13 декабря посол РФ в Армении Сергей Копыркин на форуме «Новое поколение — 2021».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Он отметил, что юбилей будет отмечаться в 2022 году, как и 25-летняя годовщина подписания Договора о дружбе между РФ и Арменией.

«Сегодня под эгидой министерств иностранных дел двух стран разрабатывается широкая программа мероприятий, которая в полной мере отразит значимость упомянутых юбилеев», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что стороны с 2022 года планируют развивать культурное сотрудничество, подпишут соответствующую программу и организуют Дни России в Армении и Дни Армении в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил интерес России в мирных отношениях Армении и Азербайджана.