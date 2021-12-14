Пекин, 14 декабря, 2021, 04:14 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, с января 2018 года по октябрь 2021 года в рамках китайской операции по борьбе с мошенничеством в секторе медицинского страхования было изъято около 50,6 млрд юаней (около $7,95 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

За тот же период в рамках национальной кампании по борьбе с мошенничеством в сфере медицинского страхования было проверено около 2,34 млн медицинских учреждений, заявил высокопоставленный чиновник Национального управления безопасности здравоохранения КНР Цзян Чэнцзя на пресс-конференции, состоявшейся в Пекине 8 декабря.

Цзян добавил, что администрация вынесла наказания почти 1 млн медицинских учреждений, которые она проверила за указанный срок.