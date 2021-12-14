Хабаровск, , 04:12 — REGNUM В Хабаровске началась подготовка площади имени Ленина к Новому году. Яркой иллюминацией уже украсили фонтаны. На место будущего новогоднего городка привезли глыбы льда, которые хабаровские художники вскоре превратят в скульптуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Новогодний городок монтируют в Хабаровске Пресс-служба правительства Хабаровского края, Вячеслав Реутов

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Главную ёлку начнут устанавливать 15 декабря. Ее соберут из 190 натуральных елей разных размеров, которые закрепят на металлическом каркасе. Высота ёлки будет 20 метров.

Ёлку украсят большие яркие шары в цветах российского флага, светодиодные снежинки, гирлянды и 50 игрушек, сделанных руками детей. При этом 20 авторов лучших работ получат подарки от губернатора края.

Возле краевой елки установят одну из двух светодинамических фотозон. Вторая разместится возле нулевого километра в окружении ледовых скульптур. Также в этом году площадь украсят уникальные арт-объекты.

«Ключевая тематика оформления в этом году — Хабаровский край. Мы постарались включить в оформление региональные символы: узоры коренных малочисленных народов Севера, изображения представителей нашей фауны и гербов всех муниципальных образований края. Эта концепция станет олицетворением слогана «Нам есть чем гордиться», — рассказал скульптор Павел Барсуков.

Также на площади также появятся две двухуровневые горки для посетителей разных возрастов. Еще одним нововведением станет зона «Амурфеста», где разместятся предприниматели и рестораторы.

Как сообщало ИА REGNUM, на центральной площади Владивостока начался монтаж новогоднего городка — устанавливают ярмарочные домики, готовят основание под каток, который в этом году расширит свой функционал.