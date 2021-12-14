Вена, , 03:59 — REGNUM Дипломаты Великобритании, Германии и Франции, которые ведут переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, считают, что скоро зайдут в тупик из-за позиции Ирана. Об этом говорится в распространённом 13 декабря заявлении переговорщиков.

Комиссия СВПД. Вена Mfa.gov.ir

«Время на исходе. Без быстрого прогресса, в свете ускорения Ираном своей ядерной программы, СВПД очень скоро превратится в пустой звук, — сообщили они. — На данный момент мы все еще не смогли приступить к реальным переговорам».

Отмечается также, что представители «евротройки» пытаются разобраться с положениями позиции Ирана, которые «несовместимы с СВПД или выходят за его рамки».

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что для возвращения США к ядерной сделке 2015 года им потребуется отменить введённые санкции. В Тегеране полагают, что вина за срыв переговоров лежит на США, так как они предъявляют чрезмерные требования.

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