Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Власти Соединенных Штатов намерены помочь в Литве в укреплении боеспособности ее вооруженных сил, а также готовы поддержать в противостоянии с Белоруссией, Россией и Китаем. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин при встрече с литовским коллегой в Вашингтоне.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Литва стала маяком демократии в регионе, это включает в себя прием изгнанных российских и белорусских лидеров оппозиции», — отметил шеф Пентагона.

Остин добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать Вильнюс в вопросах противостояния угрозам якобы со стороны Китая и России. Он подтвердил, что США продолжат работать над укреплением военного потенциала литовской армии. В частности, Вашингтон поставит литовским военным ряд вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский минтранс зарегистрировал законопроект о введении санкций против Белоруссии, включая торговую блокаду. В документе утверждается, что Литва страдает от «гибридной агрессии» белорусских властей.