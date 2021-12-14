Москва, , 03:46 — REGNUM Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах России. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Грипп Ponchikov.net

Отмечается увеличение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории РФ по сравнению с предыдущей неделей. Пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены по совокупному населению на территории 64 субъектов России.

Уточняется, что превышение недельных порогов заболеваемости отмечается в основном среди взрослого населения и детей подросткового возраста.

В стране продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа. Пункты вакцинации развёрнуты во всех регионах России. По состоянию на 10 декабря в Российской Федерации привито от гриппа более 62,26 млн. человек, это составляет 42,6% от общего числа проживающих в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ по состоянию на 7 декабря был превышен в 54 регионах России.

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