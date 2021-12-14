Амстердам, , 03:40 — REGNUM Четыре партии в Нидерландах достигли соглашения о формировании правящей коалиции, написала 13 декабря газета Dutch News со ссылкой на Йохана Ремкеса и Ваутера Колмейса, отвечающих за проведение переговоров.

Парламент Нидерландов Zn.ua

«Переговоры завершены, 14 декабря коалиционное соглашение будет представлено парламентским фракциям партий», — говорится в их заявлении.

В состав четвёртого правительства Нидерландов войдут четыре партии «Народная партия за свободу и демократию», «Христианско-демократический призыв», «Демократы 66», «Христианский союз», главный орган исполнительной власти возглавит и. о. премьер-министра Марк Рютте.

Детали соглашения пока не раскрываются. По данным Dutch News, нынешние коалиционные переговоры продолжались рекордно долго — 271 день. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году при формировании предыдущего правительства.

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