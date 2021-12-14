Москва, , 03:39 — REGNUM Арбитраж Москвы 11 января 2022 года рассмотрит иск Минобороны РФ к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Речь идёт о взыскании 544 750 965,12 рубля. При этом от ведомства к ОАК уже есть до конца не рассмотренный иск на более чем 10,7 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Презентация Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Mil.ru

Исковое заявление на сумму более 0,54 млрд рублей поступило в суд в конце ноября 2021 года. Дело слушает судья Новиков.

Помимо этого, в сентябре министерство подало ещё как минимум четыре иска. Один из них — «о взыскании 10 744 864 369 рублей 20 копеек» — планируют рассмотреть сегодня, 14 декабря 2021 года. Известно, что речь идёт о неустойке по контракту от декабря 2016 года. Ещё три иска, которые будут слушать в январе, оцениваются на более чем 302 млн рублей. В октябре министерство подало ещё один иск, но детали его не сообщались, так как дело сразу же слушалось в закрытом режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года министерство проиграло ОАК спор на 5,8 млн рублей. В его основе лежал контракт на 2,6 млрд рублей.