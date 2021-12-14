Москва, 14 декабря 2021, 03:39 — REGNUM Арбитраж Москвы 11 января 2022 года рассмотрит иск Минобороны РФ к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Речь идёт о взыскании 544 750 965,12 рубля. При этом от ведомства к ОАК уже есть до конца не рассмотренный иск на более чем 10,7 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление на сумму более 0,54 млрд рублей поступило в суд в конце ноября 2021 года. Дело слушает судья Новиков.
Помимо этого, в сентябре министерство подало ещё как минимум четыре иска. Один из них — «о взыскании 10 744 864 369 рублей 20 копеек» — планируют рассмотреть сегодня, 14 декабря 2021 года. Известно, что речь идёт о неустойке по контракту от декабря 2016 года. Ещё три иска, которые будут слушать в январе, оцениваются на более чем 302 млн рублей. В октябре министерство подало ещё один иск, но детали его не сообщались, так как дело сразу же слушалось в закрытом режиме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года министерство проиграло ОАК спор на 5,8 млн рублей. В его основе лежал контракт на 2,6 млрд рублей.
Авиакорпорацию создали 15 лет назад, объединив под её управлением крупные самолётостроительные активы РФ.