Москва, , 19:49 — REGNUM Грузия пытается участвовать в урегулировании Карабахского конфликта в качестве единственного посредника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила политолог Мариам Овсепян.

Грузинский танец George Kvizhinadze

«Грузия не желает участвовать в формате «3+3» по ряду таких причин, как участие Запада, взаимоотношения с Россией, то есть отсутствие дипломатических отношений, обвинение России в оккупации своих территории, участие Ирана. Существенную роль играет так же внутренняя политика. Власти Грузии хорошо представляют, что оппозиция может начать уличные протесты в случае её участия в таком формате. Также в Грузии проживает много армян и азербайджанцев, и для своего рейтинга внутри страны власти показывают, что они заинтересованы в стабильности в регионе, несмотря на то, что в период именно 44-х дневной войны Грузия не раз выделялась своей проазербайджанской позицией. В результате чего армяне, проживающие в Грузии, собрались и закрыли границу с Турцией», — заявила политолог.

Одновременно с поддержкой Вашингтона Грузия продвигает свою инициативу и платформу, сказала политолог. Суть этой платформы не «3+3», а только «3». Это Грузия, Азербайджан, Армения. Грузия не хочет входить в переговорный процесс по Карабаху или же лезть в процесс делимитации и демаркации, а стать площадкой, где Армения и Азербайджан смогут по каким-то гуманитарным, культурным вопросам придти к общему языку, то есть Грузия при поддержкн Запада пытается усадить Ереван и Баку за стол переговоров, считает эксперт.

Напомним, что формат «3+3» по урегулированию Карабахского конфликта был предложен министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и включает в свой состав Армению, Азербайджан, Грузию, а также, Россию, Турцию и Иран. Грузинские же официальные лица в последнее время неоднократно предлагали идею переговоров только в трёхстороннем составе: Армения, Азербайджан и Грузия.