Вашингтон, 14 декабря, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Реализацию программы по выводу углекислого газа из атмосферы Земли начала американская компания SpaceX. Об этом сообщил 13 декабря глава компании Илон Маск в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Углекислый газ

Компания планирует перерабатывать углекислый газ в ракетное топливо. Маск пояснил, что проект может пригодиться при полётах на Марс.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН, концентрация парниковых газов, включая углекислый газ, достигла в атмосфере Земли рекордных значений в 2020 году. Тенденция к насыщению земной атмосферы двуокисью углерода сохранилась и в 2021 году. Генсек ВМО Петтери Таалас отметил, что углекислый газ остаётся в атмосфере Земли в течение столетий, а в океане — ещё дольше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала «Times».