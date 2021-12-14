Пенза, , 03:20 — REGNUM Арбитраж Пензенской области 13 января 2022 года начнёт рассмотрение иска о несостоятельности, поданного кредитором к ООО «Бетонный завод «Терновский», которое работает в сфере производства изделий из бетона для использования в строительстве. Дело слушает судья Балябина, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от компании «Контур» из Пензы поступил в суд 8 декабря 2021 года, а 13 декабря дело принято судом к рассмотрению. Схожий иск к заводу, поданный той же фирмой, в октябре 2021 года был арбитражем возвращён. Тогда сумма претензий составляла 456 тыс. рублей. Также и сам завод в 2020 году обращался с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения, но такого решения арбитраж не выносил.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие создано в июле 2015 года. На заводе работают порядка 12 человек. Руководитель общества и его владелец — Оксана Рафикова. Примечательно: у Рафиковой два юрлица с одинаковым названием, но второе создано в 2020 году.