Пекин, , 03:10 — REGNUM Первый в стране случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксировали в городе Тяньцзинь на севере Китая, 13 декабря сообщил на своем сайте городской штаб по ситуации с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Инфицирование этим вариантом SARS-CoV-2 подтвердилось у мужчины, который прибыл в КНР из-за рубежа 9 декабря. Отмечается, что COVID-19 протекает у него бессимптомно. Пациент помещен в карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря издание Business Standard распространило информацию том, чти в Индии увеличилось до 40 общее число подтвержденных фактов заражения штаммом «Омикрон».

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