Бразилиа, , 03:06 — REGNUM Не менее десяти человек стали жертвами наводнений, вызванных сильными ливнями в бразильском штате Баия, сообщает пресс-служба регионального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что в настоящее время в 51 городе штата Баия объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений в регионе пришлось эвакуировать не менее 20 тыс. жителей из их домов. При этом сильные ливни продолжались почти в течение недели — они начались 8 декабря.

Также отмечается, что в результате наводнений и ливней часть небольших городов и деревень оказались отрезанными. К ликвидации ЧС привлекли и военнослужащих. По состоянию на 13 декабря, более чем 200 военных с помощью двух вертолетов занимались эвакуацией людей из затопленных районов.