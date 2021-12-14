Москва, , 03:19 — REGNUM Азербайджан пытается подорвать миротворческие усилия России в зоне конфликта и выдавить армянское население из Нагорного Карабаха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила политолог Мариам Овсепян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

«Азербайджан стремится создать невыносимые условия для людей, живущих в Нагорном Карабахе, периодически нападая и убивая мирных жителей. Последним вопиющим примером агрессивной политики Азербайджана является захват в плен с последующим убийством 65-летнего жителя города Чартар Нагорного Карабаха. Эти действия носят систематический характер и преследуют цель подорвать миротворческие усилия России и вызвать исход населения из Нагорного Карабаха», — заявила эксперт.

Эксперт считает, что в противовес той политике, которую проводит Азербайджан в отношении Нагорного Карабаха, необходимо предпринять практические меры для того, чтобы создать условия для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе. По мнению эксперта, миротворческие усилия России должны быть подкреплены экономическими и, главное, политическими шагами. Народ Нагорного Карабаха должен иметь уверенность в своем будущем. Это именно то, что пытается у него отобрать Азербайджан. И этого нельзя допустить, сказала политолог.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.