Москва, 14 декабря, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение между истцом в лице ООО «Издательство «Джем» и компанией из дивизиона «Яндекса» — ООО «Яндекс.Медиасервисы». В деле речь шла о компенсации за «воспроизведение и доведение до всеобщего сведения музыкальных произведений, использование музыкального произведения с удаленной информацией о правообладателе». Сам вердикт пока не доступен для ознакомления, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

В карточке дела появилась запись судьи Титовой — «утвердить мировое соглашение», но детали пока не известны.

Сумма требований была небольшой — 60 тыс. рублей, но это далеко не единственный спор между сторонами по схожим вопросам. За 2020−2021 годы издательство подало свыше 20 исков к дивизиону «Яндекса». Так, к примеру, 17 декабря 2021 года будет заслушан иск «о взыскании компенсации за нарушение авторских прав в размере 120 000 руб., расходов на нотариальные услуги в размере 30 200 рублей». В последний раз слушания отложили для мирного урегулирования вопроса.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Яндекс.Медиасервисы» создано в июле 2018 года для розничной торговли при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. Владельцы — компания «Яндекс Медиа Сервисы Б. В.» и публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н. В.». Директор — Артем Савиновский. Под контролем ООО находится также фирма «Яндекс.Медиалаб».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, претензии к дивизиону «Яндекса» есть как у работников и потребителей, так и у надзорных органов. Например, ФАС начала антимонопольное расследование в отношении ООО «Яндекс».

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