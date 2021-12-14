Загреб, , 02:50 — REGNUM Партия вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 5 до 11 лет, в составе которой находилось 48 тысяч доз препарата, была доставлена в Хорватию. Об этом заявила заместитель руководителя Хорватского института общественного здравоохранения Анна Павич Шиметин 13 декабря на брифинге.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она сообщила, что детям будут делать по два укола вакциной, как и другим пациентам, однако доза будет в три раза меньше, чем у взрослых. В Хорватии несовершеннолетние могут получить вакцину от COVID-19 только при условии ослабленного иммунитета и получения согласия со стороны родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря власти Хорватии зарегистрировали первый в стране летальный исход после вакцинации от коронавирусной инфекции. Речь идет о 33-летнем пациенте, умершем от тромбоза спустя 12 дней после введения препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

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