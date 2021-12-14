Москва, , 02:49 — REGNUM Азербайджанская сторона будет стараться лишить содержания работу Минской группы ОБСЕ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря сказала политолог Мариам Овсепян.

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Эксперт считает, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным согласованным форматом, имеющим международный мандат на осуществление посреднической миссии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что Азербайджан отказывается от любых переговоров по урегулированию конфликта, так как хочет навязать итоги войны в качестве его решения. Занимая крайне радикальную позицию по данному вопросу, Баку стремится лишить работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ содержания.

«Возобновление переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ является необходимым условием для всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта и установления прочного мира в регионе. Очевидно, что Азербайджан всячески будет препятствовать возобновлению процесса урегулирования конфликта и пойдет на этот шаг, если почувствует, что его деструктивная позиция может привести к признанию независимости Нагорного Карабаха», — заявила политолог.

Напомним, что Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция. В состав группы входят Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция, а также Армения и Азербайджан.