Москва, , 02:30 — REGNUM Иран испытывает беспокойство из-за политики, проводимой Турцией и Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила политолог Мариам Овсепян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в Иран Primeminister.am

Эксперт считает, что ситуация, сложившаяся после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, и агрессивная политика турецко-азербайджанского тандема, продвигающего пантюркистские идеи, в определенной степени вызывают беспокойство в Иране. Очевидно, что Иран заинтересован в сохранении транспортного сообщения с Арменией.

Точек соприкосновения у Еревана и Тегерана достаточно много. В то же время, по мнению политолога, необходимо отметить, что поддержка Ирана Армении, скорее всего, будет носить дипломатический и экономический характер.