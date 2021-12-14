Тегеран, , 07:58 — REGNUM 13 декабря глава ближневосточного офиса Европейской комиссии заявил, что на следующей неделе будет разработан семилетний план сотрудничества Ирана и Европейского Союза, одной из тем которого является взаимодействие в области охраны культурного наследия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Совет директоров министерства культурного наследия, ремесел и туризма Ирана встретился и провел переговоры с экспертами генерального директората Европейской комиссии по международному партнерству во дворце Голестан в Тегеране.

Кроме того, на встрече присутствовали некоторые руководители министерства иностранных дел. Встреча в основном была посвящена сотрудничеству Ирана и Европейской комиссии.

Сара Ринальди, глава департамента Европейского союза по международному партнерству, заявила, что с учётом огромного потенциала Ирана в области туризма, исторических памятников и ремесел необходимо расширить сотрудничество между Ираном и ЕС в данном направлении.

«На следующей неделе будет разработан семилетний план сотрудничества между Ираном и Европейским союзом», — отметила Ринальди, подчеркнув, что семилетний план охватывает множество тем, одной из которых является сотрудничество в области культурного наследия.

Она также сообщила, что план включает в себя помощь в управлении туризмом, повышение уровня глобальных знаний об Иране, поддержку сферы культурного наследия, создание каналов диалога с иранскими художниками-ремесленниками и т.д.