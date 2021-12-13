Североморск, Мурманская область, 14 декабря, 2021, 02:10 — ИА Регнум. На Северном флоте (СФ) ВМФ России прошли государственные испытания нового гидрографического катера проекта 23 040 Г «Леонид Сенчура». Об их успешном завершении 13 декабря сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Лобанов Вячеслав Стоянка кораблей Северного флота ВМФ РФ в Североморске

пресс-служба СФ «В конце прошлой недели был подписан приёмный акт и катер подготовлен к приёму в состав гидрографических судов СФ. Торжественный подъём флага гидрографической службы ВМФ России состоится до конца декабря».

Новый катер получил имя выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, бывшего начальника Северной гидрографической экспедиции, ветерана Великой Отечественной войны капитана первого ранга Леонида Сергеевича Сенчуры (1919−2008), внёсшего большой вклад в исследование Северного Ледовитого океана, в том числе рельефа дна.

Катер, имеющий водоизмещение около 190 тонн, длину 30 метров, дальность плавания 1600 морских миль и автономность 10 суток, предназначен для съёмки рельефа дна на глубинах до двух километров и других операций. Он строился ОАО «Завод Нижегородский теплоход» и является шестым, последним в серии, заказанной Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на большом гидрографическом катере-катамаране (БГК) «Григорий Шадрин» 10 декабря был поднят флаг ВМФ России, торжественная церемония принятия судна в состав гидрографической службы Северного флота (СФ) прошла в гарнизоне гидрографов в Мишуково (Мурманская область).