Тегеран, 14 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. 13 декабря секретарь Совета по правам человека судебной власти Ирана Казем Гарибабади объявил, что Исламская Республика Иран ввела санкции в отношении 20 американских физических и юридических лиц. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Заместитель руководителя судебной власти по международным делам выступил с замечаниями, заявив, что Соединенные Штаты ранее ввели санкции в отношении физических и юридических лиц Ирана, в связи с чем Исламская Республика намерена ввести зеркальные меры.

По словам иранского представителя, американские санкции включают в себя две категории: запрет на поездки в Соединенные Штаты, а также блокировка имущества физических лиц в этой стране. «Как правило, 100% тех людей, на которых распространяются американские санкции, не ездят в эту страну и не имеют там никаких средств, так что эти санкции носят символический характер», — отметил он.

Гарибабади подчеркнул: «В иранской конституции существует термин «возмездие». Основываясь на данном принципе, Иран включил некоторых физических и юридических лиц США в свой санкционный список».