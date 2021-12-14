Москва, , 02:22 — REGNUM Турция стремится создать единое тюркское пространство и единую армию тюркских государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря сказала политолог Мариам Овсепян.

Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов Msb.gov.tr

Судя по последним заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, Баку и стоящая за ним Анкара не намерены отказываться от политики силового давления на Ереван, считает эксперт. И эти заявления не являются просто словами. Так, 10 декабря азербайджанская армия вновь атаковала армянские позиции на армяно-азербайджанской границе, в результате чего есть убитые и раненые.

Мариам Овсепян Влияние Турции на Азербайджан за последние годы значительно возросло. Есть серьезные основания полагать, что командование и контроль за боевыми действиями Азербайджана в ходе 44-дневной агрессии осуществлялись со стороны турецкого генерального штаба либо его высокопоставленными офицерами. Воодушевившись победой в Карабахе, Турция стремится запустить процесс интеграции тюркских государств и создать единое пространство, управляемое Анкарой. Турецкая сторона не скрывает, что хочет создать единую армию тюркских государств. Очевидно, что в интеграционных проектах Анкары Азербайджан занимает первоочередное место как с политической, так и географической точек зрения. Не случайно, что Турция стремится начать интеграционные процессы именно с военной сферы, так как именно в азербайджанской армии ее влияние беспрецедентно велико. Это обусловлено в том числе и тем, что азербайджанская армия после 1994 года была воссоздана турецкими офицерами по лекалам НАТО.

В то же время, считает политолог, было бы не правильно говорить, что все действия или же заявления официального Баку управляются Турцией. Скорее, Азербайджан движется в том геополитическом фарватере, который проложен Анкарой.

«Необходимо отметить, что стремление России хоть как-то сбалансировать возрастающее влияние Турции на Азербайджан, скорее всего, обречено на провал. Турецкий фактор пустил такие глубокие корни в Азербайджане не только в армии, но и в общественном сознании, что бороться с ним уже поздно. По этой же причине азербайджанский политический истеблишмент даже если захочет выйти из-под турецкой опеки, то не сможет этого сделать, так как это уже чревато потерей власти», — сказала Овсепян.