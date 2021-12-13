Эксперт: попытки РФ ослабить влияние Анкары на Баку обречены на провал
Москва, 14 декабря, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Турция стремится создать единое тюркское пространство и единую армию тюркских государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря сказала политолог Мариам Овсепян.
Судя по последним заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, Баку и стоящая за ним Анкара не намерены отказываться от политики силового давления на Ереван, считает эксперт. И эти заявления не являются просто словами. Так, 10 декабря азербайджанская армия вновь атаковала армянские позиции на армяно-азербайджанской границе, в результате чего есть убитые и раненые.
В то же время, считает политолог, было бы неправильно говорить, что все действия или же заявления официального Баку управляются Турцией. Скорее Азербайджан движется в том геополитическом фарватере, который проложен Анкарой.
«Необходимо отметить, что стремление России хоть как-то сбалансировать возрастающее влияние Турции на Азербайджан, скорее всего, обречено на провал. Турецкий фактор пустил такие глубокие корни в Азербайджане не только в армии, но и в общественном сознании, что бороться с ним уже поздно. По этой же причине азербайджанский политический истеблишмент даже если захочет выйти из-под турецкой опеки, то не сможет этого сделать, так как это уже чревато потерей власти», — сказала Овсепян.