Тегеран, , 08:12 — REGNUM 13 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 764, причем 42 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Еще 42 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 130 764», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 2706 новых случаев заражения COVID-19, при этом 442 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 975 404 пациента из общего числа 6 157 519 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3069 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 58 778 763 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. 49 560 783 человека на данный момент сделали повторную прививку.