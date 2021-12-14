Тегеран, , 08:13 — REGNUM 13 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Исламская Республика и Туркменистан предприняли хорошие шаги для укрепления пограничных отношений, отметив, что обе страны должны приложить дальнейшие усилия для устранения оставшихся препятствий. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Раиси сделал эти замечания во время телефонного разговора со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым.

Президент также упомянул о газовом сотрудничестве и заявил: «Мы наладили эффективное сотрудничество для реализации проекта по обмену газом между Туркменией и Азербайджаном через Иран».

Президент Туркменистана, в свою очередь, призвал к более тесному сотрудничеству между двумя странами в международных организациях.

Бердымухамедов заявил, что проект обмена газом между его страной и Азербайджаном через иранскую территорию имеет особое значение. Он настоятельно призвал три страны создать совместную комиссию по сотрудничеству для дальнейшего обсуждения этого вопроса.