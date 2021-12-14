Тегеран, , 08:24 — REGNUM Иранская авиакомпания Kish Air намерена возобновить полеты между островом Киш (юг Ирана) и Маскатом (Оман). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 декабря.

«Это событие произошло впервые за долгое время. Иранская авиакомпания Kish вновь начинает перевозить иранских пассажиров и иностранных туристов в разные части страны», — сообщил высокопоставленный коммерческий чиновник авиакомпании Kish Air.

Адель Нурали выразил надежду, что такой план будет способствовать не только развитию внутреннего туризма, но и привлечению иностранных туристов.

«Одновременно с окончанием пятого пика распространения коронавирусной инфекции и началом выдачи туристических виз проект по воздушному соединению Персидского залива на юге страны с Каспийским морем на севере вступил в оперативную фазу», — отметил представитель иранской авиакомпании.

Согласно проекту, иностранные пассажиры и туристы смогут осуществлять поездки в различные точки Ирана через южный остров Киш.