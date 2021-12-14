Тегеран, , 08:31 — REGNUM Министр юстиции Ирана Амир Хоссейн Рахими 13 декабря отбыл из Тегерана в Египет для участия в ассамблее государств-членов Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рахими, возглавляющий иранскую делегацию, выехал из Тегерана в Шарм-эш-Шейх (Египет) с целью участия в девятой ассамблее государств-членов Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC).

По состоянию на декабрь 2021 года в UNCAC насчитывается 189 участников: 181 государство-член ООН, острова Кука, Ниуэ, Святой Престол, Палестина и Европейский союз.

9 декабря 2003 года государства-участники конвенции приняли на себя обязательства по внедрению антикоррупционных мер в области законодательства, государственных институтов и правоприменения. Последняя сессия UNCAC состоялась в 2019 году в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).