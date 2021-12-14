Тегеран, , 08:34 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан 13 декабря подчеркнул важность развития туризма и торговых связей с соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан сделал эти замечания на встрече, состоявшейся в Тегеране с участием послов и посланников Исламской Республики Иран в соседних странах.

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана заявил, что внешнеполитическая программа правительства Ирана направлена на расширение отношений с соседями в области торговли и туризма.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси во время интервью местным СМИ подчеркнул важность следования политике добрососедства с целью ведения масштабной борьбы с санкциями.

В своем выступлении президент указал на важность проведения конструктивных переговоров с представителями соседних государств с целью укрепления регионального сотрудничества и эффективного решения внутрирегиональных проблем.