Мехико, 14 декабря, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Две кареты скорой помощи столкнулись и загорелись в районе Рома мексиканской столицы Мехико, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям города на официальной странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Травмы получили шесть человек», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что после столкновения двух карет скорой помощи начался пожар. Возгорание смогли оперативно потушить спасатели на месте происшествия. Пока причины и обстоятельства произошедшего неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря на юге Мексики перевернулся грузовик с мигрантами. В результате ДТП погибли не менее 53 человек. Отмечалось, что большинство жертв дорожной аварии являлись выходцами из Гватемалы.