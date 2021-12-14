Тегеран, 14 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. 13 декабря директор Управления по международным делам министерства сельскохозяйственного джихада, ссылаясь на подход министерства к обеспечению нации здоровым питанием, перечислил приоритеты Ирана в сотрудничестве с ЕС. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Алиморад Сарфарази на встрече представителей дочерних организаций при министерстве сельскохозяйственного джихада и представителей Европейского Союза, прибывших с визитом, заявил, что в прошлом Иран и ЕС имели хороший опыт сотрудничества в области сельского хозяйства, который сократился из-за санкций.

Выразив надежду, что такое сотрудничество возобновится, он заявил, что совместные проекты, приостановленные из-за пандемии COVID-19, а также программы министерства сельского хозяйства Ирана могут быть определены в рамках новых совместных проектов.

Сарфарази также отметил, что главным приоритетом его министерства является обеспечение иранской нации здоровым питанием.

«На территории Ирана проживают 4,3 миллиона фермеров, и поэтому еще одним приоритетом для министерства является разработка и совершенствование национального плана сельскохозяйственных исследований», — подчеркнул иранский представитель.

По его словам, Иран намерен воспользоваться опытом ЕС для улучшения сельскохозяйственной торговли в иранских деревнях с акцентом на занятость женщин.

Управляющий директор департамента ЕС по международному сотрудничеству Сара Ринальди, выразив удовлетворение по поводу участия во встрече, заявила о текущем ходе подготовки стратегического семилетнего документа о сотрудничестве, направленного на расширение сотрудничества между Ираном и Европейским союзом.

По ее словам, ЕС выделил бюджет в размере 78 миллионов евро для реализации этой цели.