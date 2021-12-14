Тегеран, , 08:28 — REGNUM Главный переговорщик Ирана 12 декабря на переговорах в Вене с пятью мировыми державами (известными как Группа 4+1) Али Багери Кани заявил, что разногласия между участниками ядерной сделки постепенно сокращаются. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Багери Кани

Багери Кани сделал эти замечания в эксклюзивном интервью корреспонденту IRNA в Вене. Он отметил, что позиции сторон на переговорах отличаются друг от друга, а их дистанция разнится в зависимости от решаемого вопроса.

Иранский представитель подчеркнул, что все стороны приходят к выводу о необходимости решения актуальных вопросов, в связи с чем разногласия между участниками сужаются.

Отвечая на вопрос о некоторых неконструктивных комментариях трех европейских участников переговоров (E3), он отметил, что все стороны сели за стол переговоров с твердой решимостью, и, тем не менее, естественно, что каждая сторона делает все возможное, чтобы получить больше выгоды от переговоров.

По поводу шумихи в СМИ вокруг переговоров Багери Кани отметил, что сторона, которая покидает стол переговоров с пустыми руками, пытается компенсировать такой исход сфабрикованной информацией в медиапространстве.