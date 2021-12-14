Тегеран, 14 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Сборные Ирана по муай-тай среди мужчин и женщин завоевали 14 медалей на чемпионате мира 2021 года в Таиланде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 декабря.

На чемпионате мира по муай-тай 2021 года в Бангкоке (Таиланд) национальные сборные Ирана среди мужчин и женщин завоевали две золотые, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

Иранец Мехди Пуррахнама в весовой категории до 70 победил соперника из Мексики со счетом 3:1 в финальной игре и принёс стране престижную золотую медаль. На пути к финальному матчу Пуррахнама обыграл соперников из России и Турции.

Тем временем женская сборная Ирана продемонстрировала превосходные выступления, завоевала девять красочных медалей (две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали).

Муай-тай (тайский бокс) — это боевое искусство и вид единоборств, в котором используются удары стоя наряду с различными техниками клинча.