Тегеран, , 08:43 — REGNUM 12 декабря официальный иранский источник опроверг заявления о прекращении переговоров в Вене по снятию санкций США против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Команды из стран-участниц иранской ядерной сделки 2015 года, а именно Ирана, Великобритании, Китая, Франции, Германии и России, проводят экспертные дискуссии в столице Австрии, чтобы достичь соглашения об отмене санкций США против иранских физических и юридических лиц.

Согласно полученным данным, после нескольких дней напряженных переговоров европейские представители согласились обсудить предложенные Ираном проекты, однако сейчас они пытаются навязать свое мнение чрезмерными требованиями.

Тем временем некоторые западные СМИ в попытке распространить фейковую информацию сообщают, что переговоры были приостановлены. Официальный иранский источник, чьё имя осталось неназванным, полностью опроверг это сообщение в интервью IRNA.

Официальный источник отметил: «Переговоры серьезно продвигаются на основе предложенных Ираном проектов. Тем не менее, европейцы продолжают предъявлять чрезмерные требования, что стало причиной нынешнего вялого прогресса». Однако, по словам иранского представителя, переговоры не были прекращены.

Согласно сообщению IRNA, европейские участники оказывают мощное давление на Иран, чтобы заставить его принять их требования, выходящие за рамки СВПД. Тем не менее, Исламская Республика неоднократно ясно давала понять, что не поддастся давлению.