Киев, 14 декабря, 2021, 01:47 — ИА Регнум. В подземных хранилищах достаточно газа, чтобы Украина могла без проблем пройти отопительный период. Такое заявление сделал 13 декабря глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV.

Цена за газ на Украине

Витренко заверил, что сейчас в подземных хранилищах Украины достаточный объём газа для прохождения зимы без проблем.

«Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа. Ситуация с углем сложная, но в принципе мы можем подстраховывать предприятия электрогенерирующие», — отметил Витренко.

В компании заверили, что подошли к зиме с запасами газа около 16 млрд кубометров, что достаточно для прохождения отопительного сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам экс-премьера УкраиныАнатолия Кинаха, текущих запасов газа на Украине хватит только до февраля, так как в хранилищах его содержится меньше на 30−40%, чем положено по нормативам.