Москва, 14 декабря, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Состоявшаяся 26 ноября 2021 года в Сочи встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева была необходима для того, чтобы стороны могли спустя год после прекращения 44-дневной войны оценить ход выполнения трёхсторонних договоренностей и обсудить необходимые шаги для нормализации ситуации и достижения прочного мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила политолог Мариам Овсепян.

Primeminister.am Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян

Встреча, по мнению политолога, также продемонстрировала ведущую роль России в процессе урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Самым большим достижением встречи является тот факт, что в итоговом заявлении стороны подчеркнули важный вклад Российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе, считает эксперт.

«Акцентирую внимание именно на этом положении трехстороннего заявления от 26 ноября 2021 года, так как оно в некоторым смысле является знаковым, принимая во внимание нежелание Азербайджана согласовывать мандат миротворческих сил России и публичные заявления Баку о том, что российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе временно. Таким образом, на фоне нескрываемого желания азербайджанских властей выпроводить российских миротворцев из Карабаха включение данного пункта в трехстороннее заявление является положительным знаком», — сказала Овсепян.

«Что касается перспектив выполнения достигнутых на встрече в Сочи договоренностей в целом, то они во многом будут зависеть от готовности Азербайджана отказаться от языка угроз и добросовестного выполнениям им взятых обязательств. К сожалению, действия Баку до и после сочинской встречи не вселяют оптимизма. Азербайджан до сих пор не выполнил пункт заявления от 9 ноября 2020 года относительно освобождения военнопленных. Баку также время от времени пытается продвинуться вглубь территории Армении, тем самым нарушая первый пункт упомянутого заявления, который предписывает сторонам прекратить боевые действия и останавливаться на занимаемых позициях. По возвращении из Сочи президент Азербайджана незамедлительно возобновил публичные угрозы в адрес Армении», — заявила эксперт.

Как считает политолог, сама 44-дневная война является грубым нарушением Азербайджаном своих обязательств по исключительно мирному решению конфликта, взятых как перед международным сообществом в целом, так и перед странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в частности.

Напомним, что 26 ноября в Сочи при посредничестве Владимира Путина состоялась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, по итогом которой, было принято совместное трёхстороннее заявление.